Сегодня православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), праздник имеет двойной смысл: человеческая скорбь сочетается с уверенностью в том, что смерти как уничтожения и небытия не существует.

«Согласно церковному преданию, в день, когда Богоматерь должна была отойти в вечность, апостолы оставили места своей проповеди и чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы попрощаться с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее пречистого тела. Находясь вокруг ее ложа, они были ослеплены ярким светом, в котором явился Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии без страданий, будто во сне, отошла ко Господу. Иконографическая традиция праздника рассказывает, что Богородица отдала свою чистую душу в руки своего Сына и Господа Иисуса Христа, а в это время с небес раздавались звуки ангельских хоров», - рассказывает отец Виктор.

По его словам, в Евангелии не указано о том, когда именно и где произошло Успение Божией Матери, а большинство сведений о Ее земной жизни и уход в вечность остались из церковного предания от апостолов и их учеников.

«Церковное предание рассказывает, что святой апостол Фома, прибывший с опозданием, опечалился, что не смог быть возле Богородицы в последние минуты ее земной жизни. Чтобы он смог попрощаться с ее телом, апостолы откатили надгробный камень. Но на удивление всех внутри были только ризы Девы Марии. Ее тело, как и душа, было взято Господом на Небо», – отмечает отец Виктор.

По словам монаха, апостолы похоронили тело Божией Матери по Ее желанию в Гефсиманском саду, в пещере, где покоились тела Ее родителей и праведного Иосифа.

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Успение относится к числу древнейших Богородичных праздников, который появился в Иерусалиме сразу после Вселенского Собора в Эфесе (431 год). В VI веке этот праздник получает свое нынешнее название - Успение Пресвятой Богородицы.

В Украине праздник приобрел особое почтение. Три лавры: Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская - посвящены этому празднику. Также Успению Божией Матери в Украине посвящено большое количество храмов.

В народе праздник Успения Пресвятой Богородицы еще называют первой Пречистой. В течение осеннего периода есть три Пречистые: 28 августа, 21 сентября и 14 октября.

О них в народе говорят: «Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья - снегом покрывает». После Успения Пресвятой Богородицы наступает свадебная пора.

По народным приметам, если на первую Пречистую хорошая погода - вся осень будет хорошая.