СБУ выявила факты несанкционированного вмешательства в реестр ВНО

Службой безопасности Украины выявлено и прекращено несанкционированное изменение должностными лицами Украинского центра оценивания качества образования МОН Украины информации в «Реестре лиц, прошедших внешнее независимое оценивание».

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Как отмечается в сообщении, в рамках начатого Генеральной прокуратурой уголовного производства общей группой Службы безопасности, Генпрокуратуры и милиции проведен ряд обысков в помещениях Центра и помещениях должностных лиц.

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На электронном почтовом ящике одного из руководителей отдела Центра обнаружена переписка с указанием персональных данных участников ВНО и количества баллов, которое им нужно было поставить в ведомости. В сообщениях также указано размеры денежного вознаграждения за эти противоправные действия. Кроме того, в помещении чиновника правоохранители обнаружили 134 тыс. долларов США, 80 тыс. гривен и 3 тысячи евро.

Продолжаются следственные действия. Проводятся обыски в одном из областных филиалов Центра, транзитный сервер которого мог использоваться для внесения изменений в автоматизированную систему оценивания, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, во время брифинга заместитель генерального прокурора Украины Олег Залиско заявил, что при обыске у должностных лиц Украинского центра оценивания качества образования выявлено 130 тысяч долларов и компьютерную технику, с которой проводилось вмешательство в Систему оценивания качества образования.

Как отметил заместитель генпрокурора, преступление по своей сути является сложным. "Мы имеем факт злоупотребления служебным положением путем совершения киберпреступления, которые требуют соответствующего проведения экспертиз с целью установить как, и в какой форме, и каким способом было осуществлено вмешательство в эту систему", - добавил Залиско и отметил, что Система оценивания качества образования считалась защищенной.

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Накануне, 21 июля, в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры проинформировали, что должностные лица руководящего состава Украинского центра оценивания качества образования Министерства образования и науки уличены в несанкционированном вмешательстве в Систему оценивания качества образования и Реестр лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание, для изменения информации в пользу третьих лиц.