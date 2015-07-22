Кабмин отстранил голову УЦОКО Ликарчука на время расследования - Квит

Об этом сообщил на брифинге министр образования Сергей Квит, сообщает INSIDER.

"Поскольку есть довольно неприятная информация, связанная с Украинским центром оценивания качества образования, правительство сегодня рассмотрело этот вопрос, и решил отстранить от исполнения своих обязанностей на время проведения расследования Игоря Леонидовича Ликарчука. Действительно есть вопросы, на которые нужно дать ответ", - заявил Квит.

Читайте такжеГенпрокуратура пообещала в ближайшие дни объявить подозрение конкретным должностным лицам УЦОКО"Я хочу подчеркнуть, что я лично доверяю Игорю Леонидовичу, считаю его профессиональным и порядочным человеком, с именем которого связана вся система независимого оценивания", - говорит министр.

Кроме того, министр заверил, что последние события вокруг Центра оценивания качества образования не отразятся на вступительной кампании.

Вчера, 21 июля, ГПУ провела ряд обысков у чиновников Центра. Как сообщила вчера заместитель министра образования Инна Совсун, обыск завершился изъятием техники, 5 тысяч гривен, чашки и двух ручек.

Сегодня в ГПУ заявили, что нашли у должностных лиц УЦОКО 130 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 июля, в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры проинформировали, что должностных лиц руководящего состава Украинского центра оценивания качества образования Министерства образования и науки уличен в несанкционированном вмешательстве в Систему оценки качества образования и Реестр лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание, для изменения информации в пользу третьих лиц.