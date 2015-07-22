Кабмин отстранил голову УЦОКО Ликарчука на время расследования - Квит
Правительство сегодня решило отстранить от выполнения своих обязанностей директора Украинского центра оценивания качества образования Игоря Ликарчука на время проведения расследования ГПУ.
Об этом сообщил на брифинге министр образования Сергей Квит, сообщает INSIDER.
"Поскольку есть довольно неприятная информация, связанная с Украинским центром оценивания качества образования, правительство сегодня рассмотрело этот вопрос, и решил отстранить от исполнения своих обязанностей на время проведения расследования Игоря Леонидовича Ликарчука. Действительно есть вопросы, на которые нужно дать ответ", - заявил Квит.
Читайте такжеГенпрокуратура пообещала в ближайшие дни объявить подозрение конкретным должностным лицам УЦОКО"Я хочу подчеркнуть, что я лично доверяю Игорю Леонидовичу, считаю его профессиональным и порядочным человеком, с именем которого связана вся система независимого оценивания", - говорит министр.
Кроме того, министр заверил, что последние события вокруг Центра оценивания качества образования не отразятся на вступительной кампании.
Вчера, 21 июля, ГПУ провела ряд обысков у чиновников Центра. Как сообщила вчера заместитель министра образования Инна Совсун, обыск завершился изъятием техники, 5 тысяч гривен, чашки и двух ручек.
Сегодня в ГПУ заявили, что нашли у должностных лиц УЦОКО 130 тысяч долларов.
Как сообщал УНИАН, вчера, 21 июля, в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры проинформировали, что должностных лиц руководящего состава Украинского центра оценивания качества образования Министерства образования и науки уличен в несанкционированном вмешательстве в Систему оценки качества образования и Реестр лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание, для изменения информации в пользу третьих лиц.