Украинцам надо учиться радоваться успехам друг друга – протоиерей УПЦ МП

Украинцев могут объединять общие жизненные проблемы, но, подобно семейной жизни, крепким союз будет только тогда, когда люди делят не только одни трудности, но и радости.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви Московского патриархата, об этом говорит глава отдела УПЦ МП по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов, комментируя последние социологические данные, согласно с которым много украинских граждан в различных регионах страны сходятся на том, что сегодня украинцев объединяют общие жизненные трудности.

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«Я на всю жизнь запомнил проповедь Блаженнейшего Владимира, который говорил, что сочувствовать горю другого человека может и абсолютный грешник, а разделять радость с кем-то даже и хорошему человеку бывает очень трудно. Нам нужно учиться радоваться успехам ближних. Я не думаю, что общие экономические проблемы могут сглаживать политические противоречия между людьми. Скорее всего, такие трудности будут только углублять идеологические разрывы», – отмечает отец Владислав.

По его словам, когда общие трудности исчезают, отчуждения между людьми может нарастать снова.

«Глобальное разделение произошло еще во времена строительства Вавилонской башни, которую люди хотели возвести до небес, считая себя умнее Бога. В результате у них случилось помутнение рассудка, и народы расселились по земле. Это происходит и поныне, когда мы пытаемся без Бога решать свои проблемы. Это похоже на то, когда в нашем доме прогнила труба, а мы каждый раз накладываем хомут на месте очередного прорыва вместо того, чтобы поменять эту трубу. Человек должен вернуться к себе и к Богу, ведь все трудности находятся прежде всего внутри нас», – подчеркивает священнослужитель.

Как сообщалось, по последним данным фонда «Демократические инициативы», то, что сегодня украинцев объединяют общие жизненные трудности, считают 24% на западе страны, 28% в центре, 35% на юге, 33% на востоке и 35% на Донбассе.