В центре Киева сработало взрывное устройство

В парке Шевченко в Киеве сработало неизвестное взрывное устройство, пострадали 2 человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, сегодня около 19:30 в парке Т.Шевченко в Киеве сработало неизвестное взрывное устройство. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в урне возле одной из скамеек парка. В ДСО отметили, что в результате взрыва повреждения получила 19-летняя девушка, которой на месте предоставили помощь работники “скорой помощи”.

В то же время в ДСО Главного управления МВД Украины в городе Киеве корреспонденту УНИАН уточнили, что пострадали 2 девушки и обе были госпитализированы. Тяжесть их ранений пока неизвестна, на месте проишествия работают следователи.