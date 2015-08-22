Порошенко рассказал, от чего зависит проведение выборов на свободной территории Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харьковской области во время брифинга сказал президент Украины Петр Порошенко.

“Проведение выборов на подконтрольной территории - это вопрос безопасности людей. Если это находится на расстоянии, на котором могут осуществляться артиллерийские обстрелы, максимальная дальность составляет 30 километров, если это находится за этими пределами, то никаких предостережений для проведения выборов я не вижу”, - сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что в случае, если совместными скоординированными действиями Украины и западных партнеров удастся достичь выполнения Минских соглашений, то выборы должны быть проведены. Порошенко подчеркнул, что во время проведения выборов “безопасность людей - первый приоритет”.

Напомним, ранее председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский назначил первые местные выборы депутатов Краматорского горсовета и Краматорского городского головы объединенной территориальной громады на 29 ноября 2015 года.