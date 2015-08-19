Местные выборы на части Донбасса решили провести отдельно от всей Украины – 29 ноября

Об этом говорится в распоряжении председателя «О создании Краматорской городской объединенной территориальной громады» обнародованном на официальном сайте Донецкой ОВГА.

«Назначить первые местные выборы депутатов Краматорского городского совета и Краматорского городского головы объединенной территориальной громады на 29 ноября 2015 года», - говорится в распоряжении Жебривского.

Он также подписал распоряжение о создании еще пяти территориальных громад, в которых можно будет провести местные выборы. Это Краснолиманская, Октябрская, Очеретинская, Андреевская и Черкасская громады.

Согласно распоряжению, во всех объединенных территориальных громадах первые местные выборы депутатов, депутатов сельсоветов, а также городских, сельских и поселковых голов назначены на 29 ноября этого года.

Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье, 25 октября 2015 года.

Постановлением предусмотрено, что не будут проводиться выборы в оккупированном Крыму.

Также местные выборы не назначаются в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей, в которых в соответствии с постановлением ВР от 17 марта 2015 года вводится особый порядок местного самоуправления и которые признаны временно оккупированными территориями.

Выборы на тех территориях, где они не будут проведены 25 октября 2015, будут назначены парламентом на другую дату при условии прекращения временной оккупации и прекращения агрессии РФ против Украины, а также восстановления полного контроля Украины над территориями, разоружения всех незаконных вооруженных формирований, вывода российского оружия.

Справка УНИАН. Краматорская городская объединенная территориальная громада создана в результате объединения территориальных громад Краматорского городского (Краматорск, с. Ашурково, с. Семеновка), Беленьковского (пгт Беленькое, с. Васильевская Пустошь), Красноторского (пгт Красноторка, пгт Малотарановка, пгт Камышеваха, с. Приволье), Шабельковского (пгт Шабельковка, пгт Александровка, пгт Софиевка, пгт Ясная Поляна), Ясногорского (с. Ясногорка) поселковых советов, Дмитровского (с. Дмитровка) сельского совета Славянского района, с административным центром в Краматорске.