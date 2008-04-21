Ученые призывают остановить “антиукраинскую истерию” в России

Украинские ученые призывают российских коллег остановить “антиукраинскую истерию” в России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института открытой политики, соответствующее обращение приняли участники Конференции Академии наук высшей школы Украины – авторитетной общественной научной ассоциации, объединяющей более 250 ведущих ученых, которые работают в университетах нашего государства и многих других стран мира, в частности и Российской Федерации.

“Ученые Украины стремятся к поддержке и углублению взаимовыгодных контактов с российскими коллегами. Поэтому нас весьма тревожит то, что на протяжении последнего времени государственное руководство Российской Федерации, высокопоставленные военные позволяют себе поучать Украину в тональности, недопустимой для практики равноправных межгосударственных отношений, более того – угрожают ей применением силы в случае, если наше государство решится на нежелательные с точки зрения Кремля шаги и решения”, - отмечают подписанты обращения.

Украинские ученые призывают своих российских коллег осознать, что решение нашего государства об участии в той или иной системе коллективной безопасности ни в коей мере не будет угрожать безопасности и интересам России. В то же время они отмечают, что “развернутая российскими правящими элитами антиукраинская истерия уже негативно отражается на атмосфере доверия и дружбы между нашими народами. Сворачиваются нужные обеим странам научные и инновационные проекты”.

Ученые призывают российских коллег использовать все свое влияние в обществе для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации недружелюбных, оскорбительных по отношению к Украине заявлений, которые неминуемо приведут к ухудшению отношений между двумя соседними народами. Со своей стороны, украинские ученые будут стремиться и в дальнейшем поддерживать и развивать весь спектр украинско-российского научного сотрудничества, считая его важной составляющей частью формирования нормальных, по-настоящему дружеских, равноправных и добрососедских украинско-российских отношений.

Как сообщил президент Академии наук высшей школы Украины, доктор геолого-минералогических наук, профессор Николай ДРОБНОХОД, конференция академии в то же время призвала все научные ассоциации Украины поддержать это обращение.