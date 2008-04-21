11 детей убежали из приюта, связав работника учреждения
12:33, 21 апреля 2008Общество
1483
Инцидент в Волынской области
В Волынской области 11 несовершеннолетних убежали из приюта, связав работника учреждения и похитив у него ключи.
Инцидент случился 19 апреля около 22 часов в Рожищенском приюте, сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВДУ в Волынской области.
Среди беглецов три девушки, остальные - парни в возрасте от 13 до 17 лет.
По состоянию на утро 21 апреля 9 детей уже найдены. Они находились либо у своих знакомых, либо дома. Еще двух работники правоохранительных органов разыскивают.
Теперь работники правоохранительных органов и специальные службы устанавливают мотивы побега воспитанников приюта
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter