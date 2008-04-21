11 детей убежали из приюта, связав работника учреждения

В Волынской области 11 несовершеннолетних убежали из приюта, связав работника учреждения и похитив у него ключи.

Инцидент случился 19 апреля около 22 часов в Рожищенском приюте, сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВДУ в Волынской области.

Среди беглецов три девушки, остальные - парни в возрасте от 13 до 17 лет.

По состоянию на утро 21 апреля 9 детей уже найдены. Они находились либо у своих знакомых, либо дома. Еще двух работники правоохранительных органов разыскивают.

Теперь работники правоохранительных органов и специальные службы устанавливают мотивы побега воспитанников приюта