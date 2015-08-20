США предостерегают своих граждан от незаконной поездки на фестиваль Киселева в оккупированный Крым

Об этом УНИАН сообщили в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США.

«Российские организаторы 28-30 августа планируют провести Koktebel Jazz Party в Крыму. Крым остается украинской территорией, и это мероприятие проводится без разрешения правительства Украины. Его не следует путать с официальным фестивалем "Джаз Коктебель", который состоится в украинском городке Затока возле Одессы 23-30 августа», - отмечается в сообщении.

Посольство напоминает гражданам США, что «Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели далеко идущие санкции относительно деятельности в Крыму в ответ на российскую оккупацию и попытку аннексии этого региона. Гражданам США запрещено законом предоставление услуг на территории Крыма».

В американском посольстве обращают внимание, что правительство Украины может запретить въезд в страну любому иностранцу, который посещал оккупированный Крым без прохождения официального украинского контрольно-пропускного пункта, а впоследствии может запретить въезд таким иностранцам в Украину сроком на пять лет.

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В Посольстве также подчеркивают, что 16 июля Государственный департамент США обновил предупреждение для путешествующих в Украину, в котором рекомендует гражданам США воздержаться от путешествия на Крымский полуостров. «Российская Федерация сохраняет значительное военное присутствие в Крыму. Продолжают поступать сообщения о репрессиях против местного населения со стороны оккупационного правительства в Крыму, в частности против тех, кто высказывает сомнения относительно полномочий такого правительства на полуострове», - отмечается в сообщении.

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С 2003 по 2013 годы в крымском поселке Коктебель проводился ежегодный фестиваль «Джаз Коктебель». В 2014 году его организаторы из-за аннексии Крыма Россией приняли решение перенести мероприятие в поселок Затока Одесской области. В этом году он пройдет там же с 23 по 30 августа.

В самом Коктебеле ожидается проведение фестиваля Koktebel Jazz Party, организатором которого является гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Мероприятие должно было пройти под девизом «Джаз пяти континентов». Однако в августе в связи с угрозами санкций от участия в нем отказались немецкая группа De Phazz и американский джазмен Артуро Сандовал. При этом в программе фестиваля, размещенной на сайте Koktebel Jazz Party, анонсировано выступление музыкантов из Великобритании, Кот-д'Ивуара, Азербайджана, США, Армении и Грузии.

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7 августа Минкультуры Украины предупредило иностранных музыкантов о том, что они могут попасть под санкции за участие в фестивале Koktebel Jazz Party в аннексированном Россией Крыму.

С начала июня 2015 года действуют новые правила Кабмина Украины по пересечению административной границы с Крымом. Согласно им, иностранцы могут попасть на полуостров только со специальным разрешением.