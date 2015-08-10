Стаса Пьеху не пустили с концертом в Украину

Как сообщили УНИАН в Одесской облгосадминистрации, по рекомендации Одесской ОГА, СБУ и Государственная пограничная служба отказали во въезде на территорию страны Стасу Пьехе.

«Отказали за его поддержку оккупации Крыма и оголтелой пропутинской пропаганды. Украина приветствует приезд порядочных российских артистов, музыкантов, туристов, инвесторов, но всем тем, кто поддерживает оккупационный режим - въезд на нашу территорию закрыт», - отметили в ОГА.

В частности, выступление Пьехи было запланировано в ночном клубе «Итака» (Одесса). Программа певца «Ищу свою любовь» отменена.

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Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что его поражает «наглость «КРЫМНАШ публики», занявшей антиукраинскую позицию.

«Они считают, что имеют право оправдывать и поддерживать насильников, и, как ни в чем не бывало, после этого приезжать к жертве агрессии на заработки. Апологетам Путина не место на украинской земле. Пусть едут на заработки, например, в Сыктывкар», - написал Саакашвили.

Пьеха в своем Instagram написал: «Прощай, Одесса-мама».

Ранее Пьеха высказал свою поддержку аннексии Крыма.

Как сообщал УНИАН, в конце июля по инициативе главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в клубе «Ибица», расположенном на пляже «Аркадия», было отменено выступление в Одессе российского исполнителя Тимати, поддержавшего агрессию России против Украины.