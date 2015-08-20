В 2014 году из СБУ дезертировали более 1,3 тысячи сотрудников

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений, передает "Первая инстанция".

В июле-августе этого года судьи уже рассмотрели ходатайства военной прокуратуры о взятии под стражу нескольких десятков СБУшников.

Расследование было начато в апреле 2014 года, после того как значительная часть офицерского состава СБУ в Крыму не явилась в Киев по распоряжению Центрального управления Службы безопасности Украины.

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В их числе оказалось сразу четыре полковника: ведущий инспектор инспекции ГУ СБУ в Крыму, начальник отдела Евпаторийского межрайонного отдела СБУ, начальник сектор обеспечения специального оперативного учета Службы и еще один полковник, находившийся в распоряжении УСБУ Украины в Севастополе.

В числе дезертиров есть целый ряд экс-сотрудников Центра спецопераций борьбы с терроризмом СБУ в Севастополе и Симферополе.

Всем им сейчас прокуратура выдвигает подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 408 УК Украины, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

В настоящее время местонахождение подозреваемых не установлено. Суд не отказывает прокуратуре в санкциях на задержание дезертиров.