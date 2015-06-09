Суд арестовал имущество бывших прокуроров Крыма на сумму 50 миллионов гривень

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечают в ГПУ, "в целом арестовано 43 транспортных средства, среди которых автомобили премиум класса Toyota, BMW, Skoda, Honda, Mazda и другие, а также 27 объектов недвижимости, среди которых квартиры и нежилые помещения в городах Харькове, Николаеве и других областях материковой части Украины. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет около 50 млн грн".

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В УСО напомнили, что следователями Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство относительно совершения бывшими работниками прокуратуры Автономной Республики Крым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена, то есть оказание иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).

В частности установлено, что эти работники прокуратуры вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу работника прокуратуры Украины, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым перешли на службу в незаконно созданные прокуратуры Республики Крым и выполняют указания и распоряжения так называемых руководителей указанной прокуратуры.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.