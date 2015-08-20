Путин потребовал предотвращать ввоз в оккупированный Крым запрещенных продуктов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании по вопросам обеспечения «законности и правопорядка» в оккупированном Крыму.

«Прошу принять меры по усилению таможенного и других видов контроля в пунктах пропуска. Речь идет и о пресечении наркотрафика, и о предотвращении ввоза в Крым некачественной или запрещенной продукции», - заявил Путин.

По его словам, также требуется повышенное внимание к соблюдению законности при перевозках пассажиров и грузов.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран ввели санкции в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за аннексии Россией украинского Крыма, а также из-за действий, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

Российские власти в свою очередь запретили поставки ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

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24 июня этого года президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года.

Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.

13 августа Россия расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину