Киевские писатели призывают власти решительно отстаивать нерушимость границ Украины

Об этом говорится в заявлении Киевской организации Национального союза писателей Украины, опубликованном на странице Facebook председателя организации Михаила Сидоржевского.

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«В это исключительно тревожное для Украины время столичные писатели обращаются к представителям власти, к патриотам, всем неравнодушным гражданам нашей страны! Мы не хотим, мы отказываемся верить, что может произойти непоправимое, но - должны быть готовыми к защите своей Родины от агрессии», - говорится в заявлении.

Беспомощность высшего украинского руководства во время, когда необходимо оперативно и грамотно, без права на ошибку, принимать решения - смертельно опасна, считают писатели.

«Мы обращаемся к высшему законодательному органу страны - Верховной Раде: не молчите! Скажите свое твердое и единодушное слово о недопустимости агрессии и готовности противостоять оккупации украинской земли! Народ и армия должны услышать голос высшего руководства государством», - говорится в заявлении.

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«Мы ждем, пока еще не поздно, активных действий, направленных на защиту законности и правопорядка, от силовых органов, внутренних войск, СБУ, прокуратуры, судов. Мы восхищаемся мужеством и исключительной выдержкой украинских военных в Крыму, но мы считаем, что солдаты и офицеры нуждаются в поддержке, мудрых и решительных распоряжений и приказов со стороны высшего руководства государства», - подчеркивают писатели.

По словам авторов заявления, исключительно важная роль сегодня принадлежит средствам массовой информации.

«В это тревожное время все украинские СМИ должны проявить свою высокую гражданскую сознательность и максимально информировать население о положении в Крыму и в других регионах Украины, где существует угроза для украинской государственности. Ни в коем случае нельзя сеять паники и будоражить людей обнародованием провокационных материалов», - призывают в Киевском НСПУ.

Столичные писатели обращаются к лидерам ведущих политических партий, общественно-политических организаций, творческих союзов, украинских церквей с призывом использовать все возможности влияния для объединения украинцев.

«Давайте бороться за Украину! Давайте бороться за мирное и суверенное будущее наших детей и внуков! Всеми возможными - пока мирными - средствами!», - подчеркивают писатели.