Большинство россиян считает телевидение источником объективной информации - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром", передает DW.

Так, 67% опрошенных довольны телевидением РФ. Они полагают, что "из телепередач можно извлечь много полезной и объективной информации", а также что "телевидение дает в целом полную и объективную картину происходящих событий".

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Стоит отметить, что в 2012 году ответивших таким образом было на 3% меньше. В частности, выросло число тех, кто верит в объективность российского телевидения.

Лишь 8% респондентов полагают, что телевидение "используется, чтобы манипулировать сознанием людей", создавая ложное представление о событиях в мире. Для сравнения, в 2012 году такой ответ дали 14% участников опроса.

Эксперт фонда "Общественная экспертиза", бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает, что стойкий позитив по отношению к телевидению является результатом "промывания мозгов", к которому причастно само российское ТВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине 4 июня вступил в силу закон, запрещающий показ фильмов и сериалов, пропагандирующих госорганы страны-агрессора и советского КГБ, а также оправдывающих аннексию Крыма и захват Донбасса.