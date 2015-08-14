Статус участника боевых действий получили более тысячи человек, подавляющее большинство – инвалиды - Минсоцполитики

Об этом сообщил первый заместитель министра социальной политики Василий Шевченко сегодня на брифинге в Кабмине.

Общее же количество участников АТО, взятых на учет Минсоцполитики, достигло 101 тысячи человек, отметил чиновник.

"По данным Министерства охраны здоровья, установлена инвалидность 1 тысячи 66 лицам, из них 55 – это лица с инвалидностью I группы, 269 – инвалиды ІІ группы, 738 – инвалиды ІІІ группы", - добавил Шевченко.

Он напомнил о ходе реализации программы улучшение жилищных условий семей военнослужащих, которые погибли в АТО, на которую в госбюджете предусмотрено 300 млн грн.

"Изменениями к бюджету было выделено 300 млн грн для семей погибших. Сегодня эта программа начала работать. Выделенные средства были распределены, в июле начато финансирование”, - сообщил Шевченко.

Он отметил, что Минсоцполитики осуществляет мониторинг процедур закупки жилья для указанной категории граждан. В случае же, если окажется определенный избыток средств, то возможен передел на оказание помощи инвалидам 1 и 2 групп из числа участников АТО.

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По словам Шевченко, правительство увеличило сумму финансирования на обеспечение участника АТО протезом иностранного производства до 1800 необлагаемых минимумов (2 млн 196 тыс 400 грн).

"14 военнослужащих нуждаются в протезировании, на которое выделенных средств не хватало, а теперь такая возможность появляется, и все сложное протезирование произойдет в кратчайшие сроки", - отметил Шевченко.

Он выразил надежду, что протезирование верхних конечностей бионическими протезами будет осуществляться уже с 2016 года. Для этого протезы нового поколения внесены в перечень услуг для участников боевых действий, которые потеряли верхние конечности.

“После исследований в Институте протезирования и положительных заключений технология будет использоваться в Украине. По прогнозам Минсоцполитики, это будет осуществляться массово со следующего года”, - добавил чиновник.

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Кроме того, Шевченко напомнил, что украинцам, которых призывают на срочную военную службу, будут выплачивать денежную помощь в размере двух минимальных зарплат за счет средств Госбюджета Украины в порядке, установленном правительством.

«Минимальная зарплата в стране в 2015 г. – 1218 грн, соответственно размер указанного пособия составит 2436 грн. Выплаты будут осуществлять через счета мобилизованных в учреждении банка или кассу военного комиссариата», - пояснил чиновник.