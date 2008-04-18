2 тысячи человек перекрыли магистраль Киев-Одесса

Два часа назад почти 2 тысячи жителей Белой Церкви заблокировали автомагистраль «Киев-Одесса», протестуя против строительства сталепрокатного завода в городе.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области.

По информации ЦОС, сейчас сотрудники ГАИ пытаются направить автомобили по другим дорогам, однако, часть жителей направилась на эти дороги с намерением заблокировать и их.

Вместе с тем правоохранители проводят документацию этого нарушения, поскольку заявка на проведение акции протеста не предусматривала такого хода событий. Указанное нарушение подпадает под статью 279 «Блокирование автомагистралей и автодорог» Уголовного кодекса Украины, поэтому правоохранители не исключают возбуждения уголовного дела по этому факту.

Отвечая на вопрос, применяла ли милиция меры принудительного разблокирования автомагистрали, в ЦОС сказали: «Физическая сила для принудительного разблокирования пока не применялась».

Как сообщал УНИАН, 9 апреля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверила, что решение о строительстве сталепрокатного завода в Белой Церкви Киевской области будет приниматься только с согласия местных жителей.

«Будет так, как вы скажете. Без разрешения местной общины никто ничего не может построить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи с участниками акции протеста, организованной возле здания правительства Белоцерковской городской общественной организацией «Белая Церковь – наш дом».

Справка УНИАН. В ноябре 2005 года ООО «Евро Финанс ЛТД» приобрело у ООО «Втормет» 22,2 га земли в г. Белая Церковь для строительства сталепрокатного завода мощностью 1,8 млн. тонн металлопроката.

Инспекция государственного архитектурного контроля Киевской области 22 января 2008 года выдала разрешение на проведение подготовительных работ при отсутствии утвержденного проекта строительства.

По оценкам местных экспертов, выбросы при работе сталепрокатного завода такой мощности будут составлять 1,6 тыс. тонн вредных веществ, в частности 486 тонн диоксинов азота и серы.