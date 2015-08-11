Антикоррупционное бюро проведет совместную с ГФС проверку Мининфраструктуры

Об этом сегодня во время брифинга сообщил глава НАБ Артем Сытник.

"На сегодняшний день мы не можем дать детективов для того, чтобы это отрабатывать, но в дальнейшем, когда будет начата работа, я не исключаю, и мы будем проводить совместные операции со всеми органами, в том числе с фискальной службой", - заявил он, сообщает "РБК-Украина".

Напомним, глава ГФС Роман Насиров сообщил, что проверит информацию о зарплате "в конвертах" в Министерстве инфраструктуры, которое возглавляет Андрей Пивоварский.

"Я думаю, что это важная информация. Нам нужно ее проверить", - подчеркнул глава ГФС.

По его словам, заработная плата или доплата в конверте - это преступление.

Политический обозреватель Дмитрий Тузов утверждает, что руководителям Мининфраструктуры и МинАП ежемесячно доплачивают "надбавки" к зарплатам. Речь идет о суммах от 3 до 50 тысяч долларов. По данным эксперта, "систему поощрения" организовал советник Администрации Порошенко Михаил Бейлин, курирующий кадровые вопросы в МИУ и МинАП.