Антикоррупционное бюро проведет совместную с ГФС проверку Мининфраструктуры
Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) готово в перспективе помочь Государственной фискальной службе (ГФС) провести проверку Министерства инфраструктуры на предмет выплаты его сотрудникам зарплат в конвертах.
Об этом сегодня во время брифинга сообщил глава НАБ Артем Сытник.
"На сегодняшний день мы не можем дать детективов для того, чтобы это отрабатывать, но в дальнейшем, когда будет начата работа, я не исключаю, и мы будем проводить совместные операции со всеми органами, в том числе с фискальной службой", - заявил он, сообщает "РБК-Украина".
Напомним, глава ГФС Роман Насиров сообщил, что проверит информацию о зарплате "в конвертах" в Министерстве инфраструктуры, которое возглавляет Андрей Пивоварский.
"Я думаю, что это важная информация. Нам нужно ее проверить", - подчеркнул глава ГФС.
По его словам, заработная плата или доплата в конверте - это преступление.
Политический обозреватель Дмитрий Тузов утверждает, что руководителям Мининфраструктуры и МинАП ежемесячно доплачивают "надбавки" к зарплатам. Речь идет о суммах от 3 до 50 тысяч долларов. По данным эксперта, "систему поощрения" организовал советник Администрации Порошенко Михаил Бейлин, курирующий кадровые вопросы в МИУ и МинАП.