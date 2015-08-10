Вице-спикер Госдумы РФ приехал в Севастополь: хочет отменить митинг недовольных "властями"

Об этом пишет Медуза со ссылкой на провластное издание Крыминформ.

По его словам, в Севастополе нет предпосылок для протестов, "власть открыта, она ведет диалог с обществом". "Все проблемы можно решить в прямом диалоге с губернатором, исполнительной и законодательной властями. Необходимости в протестных действиях с точки зрения интересов жителей мы не видим", - отметил Исаев.

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Он предположил, что в Севастополе есть силы, которые хотят "раскачать ситуацию накануне единого дня голосования, накануне большого избирательного цикла, в который вступает Россия в 2016 году".

"Лучше сходите на концерт группы "Ласковый май", а не на митинг", - обратился Исаев к горожанам.

Ряд общественных организаций Севастополя подали заявку на проведение многотысячного митинга на пл. Нахимова с критической в адрес "исполнительной власти" тематикой. Заявка была отклонена по соображениям безопасности. Организаторы массового мероприятия обратились в суд.