МИД Украины возмущено визитом секретаря Совбеза России в оккупированный Крым

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

МИД расценивает визит Патрушева, а также проведения им в условиях ускоренной милитаризации полуострова совещания по «вопросам противодействия угрозам национальной безопасности Российской Федерации» с участием незаконных должностных лиц незаконных органов власти, созданных на территории полуострова, как прямую угрозу стабильности и безопасности в Причерноморском регионе, а также как очередной вызов мировому сообществу.

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МИД Украины направило ноту протеста в МИД России, в которой обратило внимание на откровенное пренебрежение российской стороной базовыми нормами международного права и позицией мирового сообщества, зафиксированной в Резолюции ГА ООН А/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины», Бакинской Декларации и Резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 28 июня – 2 июля 2014 года), Хельсинкской Декларации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 5-9 июля 2015 года).

МИД в очередной раз настаивает на недопустимости осуществления несогласованных с Украиной визитов должностных лиц Российской Федерации на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополь, а также требует безотлагательных объяснений причин выявления демонстративного неуважения к действующему законодательства Украины и норм международного права.

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Ранее УНИАН сообщал, что Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с новыми беспочвенными и сфабрикованными российской властью обвинениями против незаконно заключенной Надежды Савченко.