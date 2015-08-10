Под Марьинкой погиб подросток, попав под колеса военного грузовика
9 августа в 16:20 в поселке Георгиевка по вул. Песчаная 14-летний подросток попал под колеса автомобиля «ЗИЛ-130».
Об этом сообщили в пресс-службе управления ГАИ в Донецкой области.
Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение г. Курахово с тяжелыми травмами, но ночью он умер.
"За рулем автомобиля находился 36-летний военнослужащий ВСУ. Он объясняет, что мальчик заскочил на подножку грузовика, но сорвался и попал под колеса машины", - говорится в сообщении.
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Сейчас водитель «ЗИЛа» задержан и доставлен в военную комендатуру, продолжается проверка обстоятельств происшествия.
Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, приведшее к гибели потерпевшего").