На Донетчине украинский военный на джипе сбил 11-летнего ребенка

По предварительной версии правоохранителей, происшествие произошло по вине 11-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба милиции в Донецкой области.

"11-летний мальчик, который внезапно выбежал на дорогу, попал под колеса автомобиля. Автопроисшествие произошло 8 августа в 18:15 на автодороге "Красный Лиман - Артемовск - Горловка" неподалеку блокпоста", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей свода черепа, ушиб грудной клетки, ссадины.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.