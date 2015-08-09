На Донетчине украинский военный на джипе сбил 11-летнего ребенка
На автодороге "Красный Лиман-Артемовск-Горловка" украинский военнослужащий на "Mitsubishi Pajero" сбил 11-летнего мальчика.
По предварительной версии правоохранителей, происшествие произошло по вине 11-летнего мальчика.
Об этом сообщает пресс-служба милиции в Донецкой области.
"11-летний мальчик, который внезапно выбежал на дорогу, попал под колеса автомобиля. Автопроисшествие произошло 8 августа в 18:15 на автодороге "Красный Лиман - Артемовск - Горловка" неподалеку блокпоста", - говорится в сообщении.
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В результате ДТП мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей свода черепа, ушиб грудной клетки, ссадины.
По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.