На Донбассе появились билборды с разыскиваемыми боевиками "ДНР" (фото)

18:17, 06 августа 2015
Общество
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В Дружковке Донецкой области милиция разместила фотографии боевиков на билбордах города.

Билборд в Дружковке / facebook.com

Об этом говорится на странице Дружковского горотдела милиции в Facebook.

"С целью выявления и привлечения к ответственности лиц, имеющих отношение к незаконным вооруженным формированиям, в Дружковском горотделе милиции был разработан информационный билборд с фотографиями разыскиваемых и контактной информацией правоохранителей", - сообщили в МВД.

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Стало известно, что информационный билборд с фотографиями разыскиваемых был размещен на центральной аллее по улице Космонавтов.

На нем можно увидеть лица активно участвовавших в незаконных вооруженных формированиях, а также контактную информация для горожан для своевременного реагирования и проведения необходимых следственных действий со стороны правоохранителей.

facebook.com

Как отметил руководитель милиции Артем Крищенко, с помощью рекламного щита все жители Дружковки смогут знать тех, кто в мае-июне 2014 года взял в руки оружие и пытался превратить Дружковку в часть террористической организации под названием «ДНР»

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