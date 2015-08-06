На Донбассе появились билборды с разыскиваемыми боевиками "ДНР" (фото)

Об этом говорится на странице Дружковского горотдела милиции в Facebook.

"С целью выявления и привлечения к ответственности лиц, имеющих отношение к незаконным вооруженным формированиям, в Дружковском горотделе милиции был разработан информационный билборд с фотографиями разыскиваемых и контактной информацией правоохранителей", - сообщили в МВД.

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Стало известно, что информационный билборд с фотографиями разыскиваемых был размещен на центральной аллее по улице Космонавтов.

На нем можно увидеть лица активно участвовавших в незаконных вооруженных формированиях, а также контактную информация для горожан для своевременного реагирования и проведения необходимых следственных действий со стороны правоохранителей.

Как отметил руководитель милиции Артем Крищенко, с помощью рекламного щита все жители Дружковки смогут знать тех, кто в мае-июне 2014 года взял в руки оружие и пытался превратить Дружковку в часть террористической организации под названием «ДНР».