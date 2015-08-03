Суд продлил срок содержания под стражей бывших "беркутовцев" Аброськина и Зинченко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

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В частности, в суд поступило два ходатайства: от защитников Зинченко и Аброськина об избрании их подзащитным более мягкой меры пресечения – в виде домашнего ареста, и от представителей Генпрокуратуры о продлении содержания под стражей обоих обвиняемых.

В результате суд принял решение, что риски того, что Зинченко и Аброськин, находясь на свободе, будут воздействовать на свидетелей, могут вступить в сговор с другими подозреваемыми по данному делу, которые находятся в розыске, могут уничтожать доказательства, - не исчезли. Поэтому суд принял решение о целесообразности пребывания под стражей обоих обвиняемых.

Следующее судебное заседание по делу Сергея Зинченко и Павла Аброськина начнется в 11.30 10 сентября.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в прошлом году передала в суд уголовное производство против Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

23 потерпевших по уголовному производству против Сергея Зинченко и Павла Аброськина заявили 22 гражданских иска на общую сумму 130 млн грн. 16 июля Святошинский райсуд Киева начал допрос потерпевших по делу бывший "беркутовцев".