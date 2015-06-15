В деле экс-"беркутовцев" Зинченко и Аброськина суд назначил четырех присяжных

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании было назначено 3 присяжных - Анатолия Годлевского, Анатолия Горобца и Ярослава Сушкевича. Ранее было назначено Юрия Щербакова.

Таким образом, Святошинский райсуд назначил 4 из 5 необходимых присяжных.

При этом двое из назначенных, а именно: Сушкевич и Горобец, - бывшие милиционеры, ныне пенсионеры. В частности, Горобец - капитан милиции в отставке, уволился по выслуге лет, а Сушкевич работал в Святошинском районном отделе милиции. Ныне также на пенсии, уволился по состоянию здоровья.

“В настоящее время нами определены в качестве присяжных следующие лица - Юрий Щербаков, Анатолий Годлевский, Анатолий Горобец, Ярослав Сушкевич. Мы выбрали с вами 4 человек, а их должно быть не меньше 5, чтобы было 3 основных присяжных и 2 запасных. В связи с этим объявляю технический перерыв”, - отметил председательствующий по делу.

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Вместе с тем, сторона потерпевших потребовала отвода двух присяжных, экс-милиционеров, однако суд не согласился с аргументами адвокатов потерпевших.

Следует отметить, что на заседании предлагалась кандидатура еще одного присяжного - Виктора Высоцкого, который также является бывшим милиционером и работал в отделе внутренней безопасности киевской милиции. В отношении него суд прислушался к аргументам представителей потерпевших и отклонил его кандидатуру. Таким образом суду необходимо назначить еще одного - пятого - присяжного.

Сейчас в заседании суда объявлен технический перерыв.

Справка УНИАН. В прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Аброськина и Зинченко, обвиняемых в расстреле 39 активистов Майдана, и передали дело в суд.