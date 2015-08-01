Переходный период к новой системе местного самоуправления рассчитан на два года - Зубко

Об этом на 5 канале заявил вице-премьер-министр Украины - Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Во-первых, определен переходный период – два года. Когда должны произойти ряд изменений, в том числе и в законодательстве. В частности, например, право заказывать медицинские услуги, это будет делать общество. Аналогичные вещи – в образовательных программах. Самоуправления позволит общинам решать, куда тратить деньги. Этот период является непростым, но очень интересным", - утверждает вице-премьер.

По его словам, уже сейчас видны первые признаки позитивных изменений в использовании общинами собственных денег.

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"Сегодня местная власть предлагает взять у них деньги и за эти деньги направить на ремонт дорог! Сегодня, например, Одесская область предложила за счет этих денег построить дорогу Одесса-Рени, то же самое – в Ивано-Франковской области", - говорит Зубко.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Зубко, каждый регион должен самостоятельно формировать собственный топливно-энергетический баланс.