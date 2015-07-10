Обвинения Савченко в убийстве направлены на психологическое запугивание россиян – сестра летчицы

Новые обвинения Следственного комитета России против украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко в убийстве журналистов направлены на психологическое запугивание россиян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сестра Надежды Савченко Вера сегодня на пресс-конференции в Киеве, ссылаясь на адвокатов.

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«По словам адвокатов, это абсолютно ни на что не влияет, и я сама это понимаю. И так, и так убили... Причастность к гибели, к убийству - это не так страшно, как убила. По-моему, для россиян «убила» звучит страшнее. Это сделано только для психологического устрашения своих граждан, чтобы доказать, что Кремль во всем прав, и они судят убийцу», - сказала она.

По словам сестры, Савченко восприняла эти обвинения спокойно.

"Мою задачу я вижу в том, чтобы как можно больше собрать доказательств, чтобы судилище в России было действительно цирком. В нашей стране не все работает как положено, а там вообще это не работает, надо показать миру, что там происходит", - сказала Вера Савченко.

Отвечая на вопрос, как она оценивает работу адвокатов, которые защищают ее сестру, Вера Савченко отметила: «За этот год ветер дул в разные стороны, и я говорила с Надеждой: может пора менять (адвокатов - УНИАН). Надя, как командный игрок, если можно так сказать, «построила» своих адвокатов, выстроила линию, и они плодотворно сотрудничают, и я надеюсь эффективно и точно по этому делу, что о нем знает мир. За это им спасибо».

На вопрос, кто оплачивает услуги адвокатов летчицы, Вера Савченко ответила: «Сейчас это «Батькивщина», а когда еще Надя не была политиком, то польский фонд «Открытый диалог». Украина для своих людей, само государство, мало что делала».

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Относительно состояния здоровья Надежды Савченко, сестра отметила, что в результате употребления водопроводной воды во время длительной голодовки в московском СИЗО «в почках образовались довольно большие камни, и сейчас это одна из больших проблем».

Она сообщила, что на сегодняшний день летчица весит около 60 кг, а сразу после голодовки ее вес составлял 46 кг.

«Остались две огромные проблемы после этой голодовки, но, поскольку Надя не желает об этом говорить, я тоже не буду», - добавила Вера.

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2015 года Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела против Савченко. К ранее предъявленным надуманным обвинениям в пособничестве в убийстве двух граждан РФ, незаконном пересечении границы и другим, добавлено еще более бессмысленное - обвинение в убийстве этих россиян.

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

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24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве в убийстве двух и более лиц и незаконном пересечении границы.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

2 июля в Следственном комитете сообщили, что Савченко и трое ее адвокатов завершили ознакомление с материалами уголовного дела в России.