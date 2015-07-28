За последние двое суток на Закарпатье закрыто восемь нелегальных игровых залов - Москаль

Как сообщает пресс-служба председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, силовики продолжают отрабатывать область на предмет выявления незаконного игорнго бизнеса.

Вчера вечером в Ужгороде по ул.Грушевского на первом этаже многоэтажки милиция закрыла нелегальный игровой зал с девятью специально оборудованными компьютерами, за которыми в азартные игры играли трое ужгородцев.

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Всего за последние двое суток в Закарпатской области закрыто восемь подпольных игровых залов – два в Ужгороде, три - в Мукачево, по одному - в Сваляве, Перечине и с.Белки Иршавского района.

Кроме того, по данным пресс-службы председателя ОГА, за минувшие сутки попытки контрабанды крупных партий табачных изделий или переправки нелегалов на Закарпатье не зафиксированы.

На границе составлено всего три протокола о незначительных административных нарушениях.

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Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению новых нелегальных оптовых баз, где могут храниться предназначенные для контрабанды сигареты.

Ранее УНИАН сообщал, что Москаль назвал Львовскую табачную фабрику основным поставщиком сигарет, которые затем нелегально переправляются за границу.