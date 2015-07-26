Кобзон предложил оккупантам приватизировать заповедники аннексированного Крыма

Памятники истории и архитектуры оккупированного Крыма, а также заповедные территории "в целях их сохранности" можно отдать в частные руки.

Об этом в оккупированном Россией Севастополе заявил российский певец и депутат Иосиф Кобзон, передает сайт Новости Крыма.

«У вас в Севастополе стоят памятники. Вы поинтересуйтесь, на чьем они обеспечении? Они муниципальные или федеральные? Если федерального значения - это погибающие памятники, потому что правительство может обеспечить максимум 10% содержания памятников истории и архитектуры», - сказал Кобзон.

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Такое предложение Кобзон объяснил нехваткой бюджетных средств для развития отрасли культуры. По его информации, на культуру России, которая аннексировала украинский Крым, выделяется 0,73% из госбюджета.

Как сообщал УНИАН, Иосиф Кобзон 22 февраля получил звание народного артиста террористической организации «Луганская народная республика».

В середине февраля 2015 Европейский союз расширил список санкций в отношении России. В него попали 19 физических и 9 юридических лиц, среди них - депутат Госдумы России, певец Иосиф Кобзон.