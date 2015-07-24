Абитуриентам из Крыма и Донбасса разрешили поступать без военного билета и прописки

Таков ответ министра образования и науки Украины Сергея Квита на обращение общественных и правозащитных организаций, текстом которого располагают Крым.Реалии.

В частности, 22 общественные и правозащитные организации направили министру соответствующее обращение, в котором указали на трудности, с которыми приходится сталкиваться поступающим в украинские вузы из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. В обращении сказано, что приемные комиссии вузов отказываются принимать пакет документов от таких абитуриентов, мотивируя это неполным пакетом необходимых документов для поступления.

"При подаче заявления в бумажной форме поступающий предъявляет лично ... военный билет или удостоверение о приписке". Однако абитуриенты с временно оккупированных территорий не имеют ни военного билета, ни удостоверения о приписке, так как они не становились воинский учет (ст. 14 Закона Украины «"О всеобщей воинской обязанности и военной службе») в связи с отсутствием украинских призывных участков на оккупированных территориях", – отмечают общественники.

Читайте такжеВступительная кампания в Украине проходит нормально - Квит"Учитывая общую ситуацию в стране и в целях обеспечения права на образование поступающих, Министерство образования и науки, как исключение, разрешает принимать документы на поступление от жителей Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей без военного билета и документа о прописке", – говорится в ответе министра образования Украины.

Ранее министр образования и науки Украины Сергей Квит сообщил, что выпускники школ из Крыма и оккупированных территорий Донбасса имеют все шансы вступить в украинские вузы, но не все из них успели зарегистрировать соответствующие документы.

Министр также заявлял, что его ведомство инициирует изменения в действующее законодательство, чтобы помочь абитуриентам с оккупированных территорий получить образование.