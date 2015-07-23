В УПЦ МП уверены, что молитва на Владимирской горке консолидирует украинское общество

Соборная молитва, которая состоится 27 июля на Владимирской горке в Киеве с участием прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата из разных регионов Украины, консолидирует украинское общество.

Об этом заявил управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ МП.

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«Мы будем особенно молиться князю Владимиру и Богородице в ее почитаемых иконах, которые будут привезены в Киев из разных регионов страны – с востока, запада, юга, севера. Это также будет свидетельством того, что УПЦ объединяет нашу страну», – сказал митрополит Антоний.

Ожидается, что в молебне на Владимирской горке и крестном ходе примут участие около 20 тысяч верующих.

Митрополит Антоний выразил надежду, что всеукраинская молитва будет услышана Богом, и в Украине воцарится долгожданный мир.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в 14.00 на Владимирской горке в Киеве начнется молебен, который возглавит глава УПЦ МП Онуфрий.