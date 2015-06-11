Российские грузовики с "гумпомощью" привезли на Донбасс военные шлемы - пограничники

Россия направила на Донбасс 29-й так называемый «гумконвой», в котором были зафиксированы при визуальном наблюдении пограничников военные шлемы, упакованные в мешки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян сегодня на брифинге в Киеве.

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«Сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного 29-го так называемого «гуманитарного конвоя». В период с 6:50 до 7:35 минут через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» в Украину проследовало две колонны так называемого «гумконвоя» в составе 102 автомобилей», - сообщил он.

«Поскольку перемещение «гумконвоя» в очередной раз происходило с грубым нарушение норм международного и отечественного законодательства, Международный комитет Красного Креста участия в оформлении не принимал. Украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - отметил Слободян.

По словам помощника председателя Государственной пограничной службы, особенностью груза было то, что во время визуального осмотра украинская межведомственная группа в одном из автомобилей наблюдала груз негуманитарного характера, а именно военные шлемы, упакованные в мешки.

Также Украина вновь призвала Россию направлять так называемые «гумконвои» через контролируемые пункты пропуска на участке Харьковского или Луганского пограничных отрядов.

Представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко отмечает, что в очередном российском "гуманитарном" грузе обнаружены российские военные шлемы.

"Нашим пограничникам удалось обнаружить в одном из грузовиков российские военные шлемы", - сказал Лысенко и отметил: "это в очередной раз доказывает, что "конвои" – российская провокация и прямое пособничество бандформированиям, которые контролируют оккупированную часть Донецкой и Луганской областей".

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Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".