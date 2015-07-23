Коломойский заявил, что не финансирует "Правый сектор"

Об этом он сказал на брифинге журналистам во время собрания акционеров "Укнафта".

«Я никогда не финансировал «Правый сектор», не финансирую, и планов делать это у меня нет. Хотя я очень уважительно отношусь к Дмитрию Ярошу, и «Правому сектору» в той части, в которой они проявили себя во время Революции достоинства и в вопросах обороны державы», - сообщил Коломойский.

Читайте такжеКоломойский рассказал о своих отношениях с украинскими олигархами

Комментируя ситуацию на Закарпатье бизнесмен отметил, что оценку этим событиям должны дать правоохранительные органы.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-глава Днепропетровской ОГА и бизнесмен Игорь Коломойский считает недостоверной информацию о намерениях Дмитрия Фирташа баллотироваться в президенты. Также он отметил, что сам не планирует бороться за кресло главы государства.