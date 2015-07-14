Ярош объяснил, для чего "Правому сектору" оружие в мирных городах

Об этом на свое странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов со ссылкой на комментарий Яроша.

"Мой приказ о вывозе оружия от 17 августа 2014-го года является действующим. Дело в том, что среди бойцов есть те, кто воюет с самого начала, и они используют оружие, которое вывезли раньше этого запрета", - цитирует слова Яроша Бутусов.

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Проводник ПС заверил, что оружие на Закарпатье необходимо для защиты от бандитов.

"Бойцы использовали оружие только потому, что организовали на границе блокаду контрабандных потоков, и получали угрозы от местной мафии. Законы Украины здесь не действуют, поэтому без оружия разговаривать с мафиози это слишком опасно. При этом надо понимать где и как применять оружие. Наша цель - сохранение Украины, и сохранение стабильности", - сказал Ярош.

По его словам, необходимо немедленно решить кадровые вопросы в местной власти.

"Для того, чтобы сохранить спокойствие и не допустить дальнейшего обострения, мы совместно работаем с СБУ и Антитеррористическим центром. Сейчас я не могу сказать, есть ли связь с теми ребятами, которые ушли в горы. Скажу одно - мы сделаем все, чтобы сохранить спокойствие. Украинцы должны воевать с оружием на фронте, а не в тылу", - подчеркнул Ярош.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие.

По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды.