3,3% украинцев не хотят учить украинский язык

Около трети (30%) граждан считают, что в Украине должны быть два государственных языка, украинский и русский, вместе с тем, почти две трети (60,9%) согласны с тем, что единственным государственным языком должен быть украинский.

Такие данные за результатами опроса общественного мнения, проведенного Фондом “Демократические инициативы” и компания “Юкрейниан социлоджи сервис”, переданы сегодня в УНИАН.

В то же время, по результатам опроса, сторонники государственного статуса только украинского языка разделяются на две большие части. Так, 42% опрошенных поддерживают сохранение статус-кво - «украинский – единственный государственный (как сейчас), а русский свободно используется», а 19% выступают за формулу «украинский – единственный государственный, а в регионах компактного проживания россиян русский язык может быть признан официальным».

За год количество сторонников государственного статуса двух языков – русского и украинского – сократилась на 5% – с 35,3% в декабре 2006 года до 30,3% в декабре 2007 года. Сокращение состоялось за счет макрорегиона Центр и Северо-восток: здесь оно превысило 7%.

Среди тех, кто считает, что русскому языку нужно предоставить статус второго государственного полностью по всей стране, лишь 19% мотивируют свою позицию тем, что «отсутствие государственного статуса русского языка нарушает их языковые права». 20% свою позицию объясняют тем, что «привыкли к русскоязычной среде, и появление украинской вызывает определенные неудобства», 3,3% – нежеланием учить украинский, а 2,6% сознались в том, что их «просто раздражает украинский язык».

В то же время, более 70% из тех, кто поддерживает предоставление русскому языку статуса государственного полностью по всей стране, или в отдельных регионах, сознаются, что лично не чувствуют никаких неудобств или ограничений в применении русского языка. Так, 36% опрошенных утверждают, что «могут свободно использовать русский язык и реализовывать свои потребности в русском языке и сейчас, но на всякий случай хотят подстраховаться от возможных перекосов государства в языковой политике», а 35,5% говорят, что в «моем регионе и сейчас русскоязычное население чувствует себя нормально, но я слышал, что в других регионах права русскоязычных нарушаются».

Справка УНИАН. Фонд “Демократические инициативы” и компания “Юкрейниан социлоджи сервис” проводили опрос с 5 по 18 декабря 2007 года. Методом интервью опрошены 1800 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях страны. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В регионы сгруппированы такие области: Запад – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области; Центр и Северо-восток – Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области и г. Киев; Юг и Юго-восток – Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Николаевская, Одесская и Херсонская области; Донбасс и Крым – Донецкая, Луганская области и АР Крым.