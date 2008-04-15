Сегодня кандидатами в мэры Киева зарегистрированы 11 человек (фамилии)
Среди них Катеринчук, Горбаль, Жовтяк
Киевская городская территориальная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала кандидатами на должность Киевского городского председателя самовыдвиженца Николая КАТЕРИНЧУКА, выдвинутого Партией регионов Василия ГОРБАЛЯ и самовыдвиженца Евгения ЖОВТЯКА.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании теризбиркома сообщили, что Н.КАТЕРИНЧУК, которому вчера отказали в регистрации, исправил все неточности в своих документах, что позволило зарегистрировать его кандидатом в мэры столицы.
Также КГТИК зарегистрировала кандидатами самовыдвиженцев: Николая ПАНТЕЛЮКА, Ярослава МЕСЯЦА, Василия ЯРЕМЕНКО, Александра ВРЕДИКА, Сергея ЧЕРНЯВСКОГО, Владимира ДОБРОСКОКА, Олега ВОВЧЕНКО, Владимира ГОШОВСКОГО, Вадима МОРИСЕНКО и Владимира ПЕТРЕНКО (гендиректора “Киевметростроя” – УНИАН).
Кроме того, КГТИК зарегистрировала кандидатом Александра КОСТЮКА, выдвинутого партией “Экология и социальная защита”.
Таким образом, на сегодняшний день зарегистрированы 41 кандидат в мэры Киева.