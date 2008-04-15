Сегодня кандидатами в мэры Киева зарегистрированы 11 человек (фамилии)

Киевская городская территориальная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала кандидатами на должность Киевского городского председателя самовыдвиженца Николая КАТЕРИНЧУКА, выдвинутого Партией регионов Василия ГОРБАЛЯ и самовыдвиженца Евгения ЖОВТЯКА.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании теризбиркома сообщили, что Н.КАТЕРИНЧУК, которому вчера отказали в регистрации, исправил все неточности в своих документах, что позволило зарегистрировать его кандидатом в мэры столицы.

Также КГТИК зарегистрировала кандидатами самовыдвиженцев: Николая ПАНТЕЛЮКА, Ярослава МЕСЯЦА, Василия ЯРЕМЕНКО, Александра ВРЕДИКА, Сергея ЧЕРНЯВСКОГО, Владимира ДОБРОСКОКА, Олега ВОВЧЕНКО, Владимира ГОШОВСКОГО, Вадима МОРИСЕНКО и Владимира ПЕТРЕНКО (гендиректора “Киевметростроя” – УНИАН).

Кроме того, КГТИК зарегистрировала кандидатом Александра КОСТЮКА, выдвинутого партией “Экология и социальная защита”.

Таким образом, на сегодняшний день зарегистрированы 41 кандидат в мэры Киева.