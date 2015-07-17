СБУ объявила в розыск сына Пшонки

13:07, 17 июля 2015
Общество
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Служба безопасности Украины объявила в розыск сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема Пшонку.

mvs.gov.ua

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

Как отмечается, что Пшонка-младший исчез 15 февраля 2015 года в Донецкой области.

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Согласно информации, его обвиняют по статье о присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ст. 191 ч. 5).

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