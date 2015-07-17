СБУ объявила в розыск сына Пшонки

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

Как отмечается, что Пшонка-младший исчез 15 февраля 2015 года в Донецкой области.

Читайте такжеСкандальный судья Чернушенко исчез, ГПУ объявила его в розыск

Согласно информации, его обвиняют по статье о присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ст. 191 ч. 5).