СБУ объявила в розыск сына Пшонки
13:07, 17 июля 2015Общество
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Служба безопасности Украины объявила в розыск сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема Пшонку.
Скриншот / mvs.gov.ua
Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.
Как отмечается, что Пшонка-младший исчез 15 февраля 2015 года в Донецкой области.
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Согласно информации, его обвиняют по статье о присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ст. 191 ч. 5).
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