Против начальника отдела ГАИ Николаева открыли уголовное дело
19:12, 09 июля 2015Общество
878 0
Прокуратура Николаевской области 7 июля сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением начальнику отдела ГАИ Николаева, который не зарегистрировал факт дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пассажир получил тяжкие телесные повреждения.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что в январе 2013 года чиновник, будучи начальником районного отдела ГАИ и действуя умышленно, вопреки интересам службы в пользу третьего лица скрыл от регистрации факт ДТП в г. Новая Одесса, в результате которой пассажир легкового автомобиля получил тяжкие телесные повреждения.
Читайте такжеАваков расформировал ГАИ Николаевщины из-за взяточничества (видео)
Работнику ГАИ сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter