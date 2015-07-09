Против начальника отдела ГАИ Николаева открыли уголовное дело

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что в январе 2013 года чиновник, будучи начальником районного отдела ГАИ и действуя умышленно, вопреки интересам службы в пользу третьего лица скрыл от регистрации факт ДТП в г. Новая Одесса, в результате которой пассажир легкового автомобиля получил тяжкие телесные повреждения.

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Работнику ГАИ сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.