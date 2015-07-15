Экспертиза определила тип использованных во львовских терактах гранат

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, все обстоятельства взрывов расследуются.

Как сообщал УНИАН, состояние обоих милиционеров, которые пострадали от взрывов на участковых пунктах милиции во Львове, на утро 15 июля, остается тяжелым.

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Ручная граната РГД-5 - противопехотная осколочная ручная граната дистанционного действия наступательного типа. Основное назначение гранаты РГД-5 - поражения личного состава противника осколками корпуса.