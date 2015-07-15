Состояние пострадавших милиционеров от взрывов в Львове остается тяжелым

Об этом сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что у 24-летнего мужчины-участкового, кроме множественных осколочных ранений тела и головы, осколком травмирован глаз и врачи борются за то, чтобы сохранить ему зрение.

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Состояние пострадавшей женщины-участкового остается очень тяжелым.

Как сообщили УНИАН в больнице скорой медицинской помощи центра переливания крови больницы скорой помощи, после призыва активистов, необходимо большое количество крови пострадавшей женщине, которая сама воспитывает малолетнего сына больного ДЦП, сегодня с утра обращаются львовяне, чтобы сдать кровь для молодой женщины, которая стала жертвой террористов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины во Львовской области, в течение ночи 15 июля было зафиксировано четыре сообщения от жителей города об обнаружении подозрительных предметов, которые могли быть взрывными устройствами. Во всех случаях работали взрывотехники и кинологи, взрывоопасных предметов и оружия обнаружено не было.