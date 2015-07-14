Милиция Львовщины переведена на усиленный режим работы из-за взрывов на участковых пунктах

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД Украины во Львовской области.

В пресс-службе областной милиции также уточнили, что оба взрыва произошли на территории Шевченковского района города Львова - на участковых пунктах милиции по адресам: улица Юрия Липы, 45 и улица Плуговая, 8.

Читайте такжеСБУ: В ходе расследования событий в Мукачево проведено 16 обысков у обеих сторон конфликта

В комментарии УНИАН начальник пресс-службы ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что, по уточненным данным, у 31-летней женщины-участкового инспектора, пострадавшей во время взрыва, "открытый перелом нижней левой конечности, проникающее ранение живота и грудной клетки и черепно-мозговая травма".

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня, около 9.00, прогремел взрыв в участковом пункте милиции на улице Плуговая, 8 (Железнодорожный район). Множественные осколочные ранения головы и тела получил лейтенант милиции. Его в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Около 10.00, прогремел взрыв в участковом пункте милиции на улице Юрия Липы (Шевченковский район). Во время взрыва пострадала женщина – участковый милиционер.

Оба пострадавшие милиционеры сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Министерство внутренних дел связывает два взрыва на участковых пунктах милиции во Львове с событиями в Мукачево Закарпатской области, где накануне выходных возник конфликт со стрельбой между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.