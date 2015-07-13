Боевика "ДНР" на Донетчине приговорили к 3,6 годам заключения

В Донецкой области к 3,6 годам заключения приговорен 60-летний мужчина, который принимал участие в деятельности террористической организации «Донецкая народная республика».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, приговором Константиновского горрайонного суда 60-летний житель Славянска признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.2 ст. 260 (создание или участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

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Во время досудебного расследования установлено, что в сентябре 2014 года мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «ДНР». Кроме того, мужчина незаконно хранил и носил с собой боевые припасы и взрывчатые вещества.

В феврале 2015 года осужденный был задержан правоохранителями и арестован. За участие в террористической организации и незаконное хранение взрывчатых веществ и боеприпасов он приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.