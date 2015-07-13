"Правый сектор" назвал информацию о захвате в заложники ребенка неправдой

Военно-политическое движение "Правый сектор" называет информацию о захвате 6-летнего ребенка ложью и дискредитацией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Правого сектора" по поводу того, что пресс-секретарь президента Святослав Цеголко озвучил информацию, что воины "Правого сектора" в Закарпатье якобы взяли в заложники 6-летнего ребенка.

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"Позже появилась информация, что ребенка отпустили. При этом ни имя ребенка, ни место инцидента, ни какие-либо подробности в сообщении не были указаны", - отметили в "Правом секторе".

"Правый сектор" заявляет, что данная информация является частью открытой войны против нашего военно-политического движения с целью уничтожения воинов, имеющих достаточно серьезные факты о контрабандном коридоре на Закарпатье. Мы вынуждены констатировать, что власти вместо того, чтобы разобраться в ситуации с инцидентом в Мукачево занялись чудовищной ложью и дискредитацией "Правого сектора". Заявления о "6-летних мальчиках" напоминают нам бездарные потуги кремлевской пропаганды очернить добровольческие движения в духе историй на российском телевидении о "распятых мальчиках" и "изнасилованных в автобусе немощных", - подчеркивается в сообщении.

В этой связи "Правый сектор" призывает власти к диалогу и отказу от грязных информационных пиар-технологий.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко взял под личный контроль ситуацию вокруг захвата в заложники 6-летнего мальчика под Мукачево.

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Ранее спикер МВД Артем Шевченко сообщил УНИАН, что двое бойцов “Правого сектора”, скрывающиеся в лесу возле Мукачево, взяли в заложники 6-летнего ребенка, которого потом отпустили.

“Двое подозреваемых, которые идентифицированы как бойцы из этой группы, попали в поле зрения милиции, когда заходили в магазин. Когда приехала совместная группа МВД и СБУ, они заметили наблюдение за собой и взяли ребенка 6 лет, и под прикрытием этого ребенка ушли в лес, там ребенка они отпустили. Сейчас продолжается их преследование”, - сказал Шевченко.