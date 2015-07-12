СБУ предлагает вооруженным представителям "Правого сектора" сдаться, иначе - задержание

Об этом сообщает Мукачево.нет.

"...Мы готовы с ними сегодня вести диалог, нет - значит мы будем задерживать", - отметил Маликов

На вопрос, сколько у них времени, Маликов ответил, что времени уже нет.

Читайте такжеБойцы "Правого сектора" в Мукачево не получали приказа сдаваться или складывать оружие - пресс-секретарь"Еще раз обращаюсь к этим людям, придите и сдайтесь, это будет и для вас и для людей лучшим выходом из этой ситуации", - обратился заместитель председателя СБУ.

Вместе с тем, Маликов не уточнил точное местонахождение бойцов Правого Сектора, отметив, что это конфиденциальная информация.