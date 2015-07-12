СБУ предлагает вооруженным представителям "Правого сектора" сдаться, иначе - задержание
17:14, 12 июля 2015Общество
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Заместитель председателя СБУ Виталий Маликов заявил на брифинге в Мукачево, что если бойцы Правого Сектора в ближайшее время не сложат оружие, их начнут "задерживать".
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Об этом сообщает Мукачево.нет.
"...Мы готовы с ними сегодня вести диалог, нет - значит мы будем задерживать", - отметил Маликов
На вопрос, сколько у них времени, Маликов ответил, что времени уже нет.
Читайте такжеБойцы "Правого сектора" в Мукачево не получали приказа сдаваться или складывать оружие - пресс-секретарь"Еще раз обращаюсь к этим людям, придите и сдайтесь, это будет и для вас и для людей лучшим выходом из этой ситуации", - обратился заместитель председателя СБУ.
Вместе с тем, Маликов не уточнил точное местонахождение бойцов Правого Сектора, отметив, что это конфиденциальная информация.
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