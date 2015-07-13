Глава Закарпатья рассказал, будут ли вводить чрезвычайное положение в области
13:19, 13 июля 2015Общество
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Василий Губаль призвал не нагнетать обстановку в Мукачево.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН.ua.
Вводить чрезвычайное положение в Закарпатье нет необходимости, ведь ситуация в области находится под контролем.
Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Василий Губаль по ситуации в Мукачево.
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"О военной технике: штаб предложил поставить ее на блокпостах. Самолетами прилетали народные депутаты, чиновники СБУ, поэтому нет нужды нагнетать обстановку", - добавил он.
Также Губаль сообщил, что сейчас у обеих сторон конфликта проводят обыски и изымают оружие.
По словам главы Закарпатья, уже известны все участники стрельбы в Мукачево.
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