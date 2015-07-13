Глава Закарпатья рассказал, будут ли вводить чрезвычайное положение в области

Об этом сообщает ТСН.ua.

Вводить чрезвычайное положение в Закарпатье нет необходимости, ведь ситуация в области находится под контролем.

Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Василий Губаль по ситуации в Мукачево.

Читайте такжеМилиция и "Правый сектор" обвиняют друг друга в открытии огня на поражение

"О военной технике: штаб предложил поставить ее на блокпостах. Самолетами прилетали народные депутаты, чиновники СБУ, поэтому нет нужды нагнетать обстановку", - добавил он.

Также Губаль сообщил, что сейчас у обеих сторон конфликта проводят обыски и изымают оружие.

По словам главы Закарпатья, уже известны все участники стрельбы в Мукачево.