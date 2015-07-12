СБУ проводит обыски у причастных к стрельбе в Мукачево

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Службы безопасности Украины Виталий Маликов, сообщает пресс-центр СБУ.

По его словам, Служба безопасности Украины принимает комплекс мер для задержания участников кровавых событий в Мукачево 11 июля.

«С целью предотвращения дальнейшего кровопролития лицам, которые принимали участие в этих событиях, мы предлагаем сложить оружие. Гарантируем объективное и беспристрастное расследование», ‒ подчеркнул заместитель председателя СБУ.

Читайте такжеСБУ предлагает вооруженным представителям "Правого сектора" сдаться, иначе - задержание«Времени у них практически нет – они уже давно должны были сдаться», ‒ сказал Маликов и отметил, что за вчерашними событиями прокуратурой открыто два уголовных производства (ст. 255 и ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

По словам Маликова, создана специальная оперативная группа, которая проводит расследование. В частности у лиц, причастных к стрельбе, продолжаются обыски как в Мукачево, так и в Ужгороде.

Маликов подчеркнул, что СБУ сделает все для обеспечения правопорядка как в регионе, так и в целом в Украине.

«Мы стоим на страже закона. Это безапелляционная позиция как президента Украины, так и главы Службы безопасности», ‒ подчеркнул заместитель главы СБУ.