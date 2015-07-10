Появилось видео с места убийства инкассаторов "Укрпочты" в Харькове

На канале Accidents news в YouTube опубликовано видео с места убийства сотрудников "Укрпочты" в Харькове.

Стало известно, что после убийства преступник забрал несколько мешков с почтовыми отправлениями, сел в автомобиль и скрылся с места.

В городе введен план перехват. Других пострадавших в результате преступления нет.

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Позже в МВД сообщили, что преступник унес 2,3 миллиона гривень. При этом в распоряжении Министерства внутренних дел уже имеется информация о приметах преступника, расстрелявшего троих инкассаторов в Харькове.

"Рост подозреваемого - 190 см, светлые волосы, впереди короткий чубчик, сзади длинные волосы. Был одет - светлая рубашка, серые короткие бриджи. На ногах сандалии. В момент нападения на преступнике была одета каска, маска, бронежилет", - отметил советник главы МВД Геращенко.

Кроме того, он сообщил, что преступник уехал на ВАЗ 2110 серебристого цвета - номер АХ8632АЕ.