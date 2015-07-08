У Авакова рассказали подробности инцидента с флагом "Новороссии" в Николаеве

Как пишет на своей странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко, место размещения флага было заминировано муляжом гранатой "Ф-1".

"Цель проста - заставить украинский город Николаев говорить о том, что пророссийские силы в регионе якобы набирают силы… На самом деле для исполнения такой простой задачи нужен был один или максимум два агента, которые на платной основе или в силу своих убеждений вывесили флаг на неохраняемой вышке и поставили муляж гранаты на растяжку", - написал он.

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По его словам, СБУ начало расследование по данному делу.

"Шансы на определение злоумышленников судя по оперативной информации - высоки. За сепаратистскую выходку придется ответить 5-6 годами в колонии строгого режима", - резюмировал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в Корабельном районе Николаева неизвестные заминировали телевизионную вышку, расположенную в районе кладбища, и подняли над ней флаг так называемой "Новороссии": на красном фоне крест синего цвета с белой окантовкой.