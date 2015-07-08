В Николаеве неизвестные заминировали телевышку и повесили на ней флаг "Новороссии" (фото)

В Корабельном районе Николаева неизвестные заминировали телевизионную вышку, расположенную в районе кладбища, и подняли над ней флаг так называемой «Новороссии»: на красном фоне крест синего цвета с белой окантовкой. Об этом НикВестям сообщили очевидцы происходящего.

Сообщается, что изначально, увидев знамя на телевышке, правоохранители попытались залезть на нее, однако обнаружили, что вокруг вышки размещена растяжка, что означает, что она заминирована.

Как стало известно, по состоянию на 12.30, находилось около 100 правоохранителей, среди которых и начальник областного управления милиции Виталий Гончаров.

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Как сообщает корреспондет НикВестей с места событий, по состоянию на 13:00, флаг с телевышки уже сняли. Подойти к вышке можно только в обход через кладбище, так как по прямой дороге с проспекта Октябрьского правоохранители перекрыли подход.

13.15 На месте происходящего находится активист общественного формирования, которому удалось снять на фото флаг на вышке, однако подполковник милиции запретил ему передавать фотографии, не объясняя причины такого решения.

13:22 Выяснилось, что сторож, охраняющий телевышку спал, а флаг на вышке увидел только около 11:30. Сначала сам решил снять его, однако увидев растяжку, вызвал милицию.

По предварительным данным, было найдено только одно взрывное устройство - ручную противопехотную оборонительную гранату Ф1.